कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, एमपी में विवादित बयान पर बढ़ी हलचल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। कैलाश विजयवर्गीय के कैबिनेट की अहम मीटिंग में शामिल नहीं होने से प्रदेश की राजनीति में अटकलें तेज हो गईं। इंदौर की एक महिला पार्षद संध्या यादव पर दिए गए उनके विवादित बयान पर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने उनसे त्यागपत्र मांगा। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पार्षद को अपनी बेटी जैसा बताया। पार्षद संध्या यादव ने भी उन्हें पिता तुल्य बताया है।