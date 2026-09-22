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कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, एमपी में विवादित बयान पर बढ़ी हलचल

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की मीटिंग, वर्चुअल शामिल हुए विजयवर्गीय
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भोपाल

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deepak deewan

Sep 22, 2026

Kailash Vijayvargiya

एमपी केबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय - (source: Kailash Vijayvargiya Facebook)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। कैलाश विजयवर्गीय के कैबिनेट की अहम मीटिंग में शामिल नहीं होने से प्रदेश की राजनीति में अटकलें तेज हो गईं। इंदौर की एक महिला पार्षद संध्या यादव पर दिए गए उनके विवादित बयान पर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने उनसे त्यागपत्र मांगा। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पार्षद को अपनी बेटी जैसा बताया। पार्षद संध्या यादव ने भी उन्हें पिता तुल्य बताया है।

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Updated on:

22 Sept 2026 01:54 pm

Published on:

22 Sept 2026 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, एमपी में विवादित बयान पर बढ़ी हलचल

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