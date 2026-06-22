दो दिवसीय प्रवास पर कूनो नेशनल पार्क पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता कमांड सेंटर का किया निरीक्षण

Kuno National Park : अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को कूनो नेशनल पार्क पहुंची। इस दौरान उन्होंने कूनो पार्क के पालपुर स्थित चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर परिसर में चीता प्रोजेक्ट की अभी तक की प्रगति पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।