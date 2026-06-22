बड़वाह में 90 साल की बुजुर्ग मां ने सिर पर हाथ फेरकर दी अंतिम विदाई, बेटे का देह चिकित्सा शिक्षा को समर्पित

Khargone News : अपनों से बिछड़ने का दर्द किी भी परिवार के लिए असहनीय ही होता है, लेकिन इसी पीड़ा के बीच अगर कोई परिवार समाज के लिए प्रेरणा बन जाए तो वो संवेदना की नई मिसाल पेश कर देता है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की गई मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाले बड़वाह की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, जहां रहने वाले संजय पाठक के निधन के बाद उनके परिजन ने उनकी पार्थिव देह चिकित्सा शिक्षा और शोध के लिए दान कर मानवता का ऐसा ही अनुकरणीय संदेश दिया है।