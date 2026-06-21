ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जरिए 300 करोड़ की टैक्स चोरी, सतना में एक पते पर चल रही थीं 3 कंपनियां

Satna News : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) जबलपुर की एंटी एवेजन टीम ने ऑनलाइन गेमिंग कारोबार में मध्य प्रदेश के ही सतना में टैक्स चोरी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। बीते दिनों आयुक्त केंद्रीय जीएसटी के मार्गदर्शन में 300 करोड़ रुपए की संभावित जीएसटी कर चोरी करने का पता चला है। विभाग ने जीएसटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई कर अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी वसूली की जा चुकी है।