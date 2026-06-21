महू-मंडलेश्वर मार्ग पर मौत का मंजर: पेड़ में जा घुसीतेज रफ्तार कार, 2 की मौत एक गंभीर

Road Accident : ट्रैफिक विभाग की तमाम सख्यों और लगायात चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं जागरुकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से दर्जनों अपनी जान गवा रहे हैं। ताजा मामला सूबे के इंदौर जिले के डॉ आंबेडकर नगर (महू) के अंतर्गत आने वाले महू-मंडलेश्वर मार्ग पर शनिवार देर रात सामने आया। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है।