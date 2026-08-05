दतिया उपचुनाव: हार के बाद भाजपा में मंथन का दौर, इंदौर में भी उठे संगठन में अवसर और नियुक्तियों पर सवाल

न्यूज़ टुडे की रिपोर्ट में पार्टी के सूत्रों ने बताया कि हार के कारणों में भाजपा के जिम्मेदारों का असहयोग भी एक बड़ा कारण है। कुछ काम का दिखावा करते रहे तो कुछ आखिरी तक काम पर नहीं लगे। सूत्रों ने यह भी बताया कुछ पदाधिकारी पार्टी विरोधी काम भी कर रहे थे। बड़ी बात यह भी सामने आई कि इनमें से कुछ नेता सत्ता या संगठन के किसी ना किसी पद पर काबिज थे। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई कि कुछ नियुक्तियों को लेकर नरोत्तम मिश्रा की पसंद से की गई थी। बताया जा रहा है मिश्रा की टीम ग्राउंड पर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी जिसके चलते प्रदेश संगठन ने जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को पद मुक्त कर दिया।