Indore News: 16 साल की लड़की को 21 साल की बताने के लिए आधार कार्ड में बदली जन्म तारीख, फर्जी माता-पिता बनकर 3 लाख में बेचा

थाना बाणगंगा पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग बालिका के लापता होने की घटना में जांच करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नाबालिगों को बहला-फुसला कर उनका सौदा कर फर्जी शादी करवा देता था और रुपए, गहने हड़प लेता था। एसीपी रुबीना मिजवानी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी संजू उर्फ संजय यादव, निवासी मुसाखेड़ी (मुख्य षड्यंत्रकर्ता), रामविलास उर्फ राकेश यादव निवासी वृंदावन कॉलोनी, संजू पाटीदार निवासी बड़ावदा, जिला रतलाम (दूल्हा) और नंदराम पाटीदार, निवासी बड़ावदा, जिला रतलाम (दूल्हे का पिता) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से तीन दिन के रिमांड पर पूछताछ के लिए पुलिस को सौंपा गया है।