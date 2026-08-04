Mandla News: घर से 6 किमी दूर डिब्बे में बंद की ‘मौत’, एक चूक से खत्म हुई अमन की जिंदगी

Mandla Snake Rescuer Aman Gohiya Death: मध्यप्रदेश के मंडला जिले में एक छोटी सी चूक एक स्नेक कैचर के लिए मौत बन गई। घटना जिले के बिछिया क्षेत्र के डुंगरा गांव की है, यहां रेस्क्यू के दौरान एक खतरनाक कोबरा सांप को स्नेक कैचर ने पकड़कर डिब्बे में बंद किया था, लेकिन डिब्बा टूटा होने के कारण कोबरा बाहर निकल आया और स्नेक कैचर के पैर में डस लिया। सांप के डसने के बाद स्नेक कैचर की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई।