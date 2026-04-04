NH-30 पर भीषण हादसा, दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत से 3 की मौत, एक गंभीर

NH-30 Horrific Accident : मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, प्रशासन की तमाम मुस्तैदियों के बावजूद यहां हर रोज सड़क हादसों में सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। रफ्तार के कहर का ताजा मामला सामने आया है सूबे के मंडला जिले से। यहां अंजनिया से गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक- 30 के मंडला-रायपुर मार्ग पर शुक्रवार देर रात चारटोला के पास बेलगाम दौड़ती दो बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।