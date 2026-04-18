एमपी में बड़े ने छोटे भाई के 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में डाले, बेटे को ढूंढ़ने 6 दिन भटकते रहे पिता

Mandla- जमीन जायदाद के लालच में रिश्तों का खून आम बात हो गई है लेकिन एमपी के मंडला में तो मानो मानवीयता की हद ही पार कर दी गई है। यहां खून के रिश्ते में ही जबर्दस्त खेल हुआ। बड़ा भाई जैसे हैवान बन गया। उसने अपने छोटे भाई की निर्मम हत्या की और फिर घर के ही सेप्टिक टैंक में शव के टुकड़े कर डाल दिए। बेचारे पिता अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढने के लिए परेशान होते रहे। दरिंदगी की यह दास्तान तब उजागर हुई जब सेप्टिक टैंक से बदबू उठने लगी। परिजनोें को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसके बाद बड़े भाई की करतूत सामने आ गई।