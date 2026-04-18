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एमपी में बड़े ने छोटे भाई के 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में डाले, बेटे को ढूंढ़ने 6 दिन भटकते रहे पिता

Mandla- संपत्ति के लालच में बड़े ने छोटे भाई की हत्या की, मंडला में 6 दिन से चल रही तलाश

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मंडला

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deepak deewan

Apr 18, 2026

मंडला के अंजनियां में बडे ने छोटे भाई का कत्ल किया

मंडला के अंजनियां में बडे ने छोटे भाई का कत्ल किया

Mandla- जमीन जायदाद के लालच में रिश्तों का खून आम बात हो गई है लेकिन एमपी के मंडला में तो मानो मानवीयता की हद ही पार कर दी गई है। यहां खून के रिश्ते में ही जबर्दस्त खेल हुआ। बड़ा भाई जैसे हैवान बन गया। उसने अपने छोटे भाई की निर्मम हत्या की और फिर घर के ही सेप्टिक टैंक में शव के टुकड़े कर डाल दिए। बेचारे पिता अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढने के लिए परेशान होते रहे। दरिंदगी की यह दास्तान तब उजागर हुई जब सेप्टिक टैंक से बदबू उठने लगी। परिजनोें को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसके बाद बड़े भाई की करतूत सामने आ गई।

मंडला जिले के करियागांव में रहनेवाले साहू परिवार पर वज्रपात हुआ है। यहां के मुन्नालाल साहू का छोटा बेटा आशीष साहू कई दिन पूर्व अचानक गायब हो गया। 28 साल के युवा बेटे के यूं लापता हो जाने से पिता परेशान हो उठे। मुन्नालाल ने अपने पुत्र आशीष की तलाश में दिनरात एक कर दिए, पूरे इलाके में उसे ढूंढा। बाद में पता चला कि बेटे का शव घर के ही सेप्टिक टेंक में पड़ा है।

पुलिस के अनुसार आशीष साहू का उसी के बड़े भाई घनश्याम साहू ने कत्ल किया। जमीन, मकान और ट्रैक्टर के लालच में बड़ा भाई हैवान बन गया। उसने छोटे भाई की हत्या कर दी। घनश्याम साहू ने आशीष साहू को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट डाला। छोटे भाई की हत्या करने के बाद भी बड़े भाई के दिल को ठंडक नहीं पहुंची। उसने आशीष के शव को भी छलनी कर दिया। शव के कई छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए और घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिए।

इधर आशीष की गुमशुदगी पर परिवार परेशान हो उठा। पिता मुन्नाला बेटे की तलाश में जुट गए। 6 दिन तक सभी जगह ढूंढने के बाद भी आशीष का कोई सुराग नहीं लगा। पिता मुन्नालाल उसे ढूंढते रहे और संपत्ति का लालची दूसरा बेटा घनश्याम साहू गोलमोल बातें कर कहानियां बनाता रहा।

शुक्रवार सुबह परिजनों को सेप्टिक टैंक से तेज बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी

इस बीच शुक्रवार सुबह परिजनों को सेप्टिक टैंक से तेज बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने टैंक खुलवाया तो शव के 9 टुकड़े मिले। टुकड़े जोड़े तो पिता ने आशीष का शव होने की पुष्टि की।

पुलिस को घर में खून के धब्बे मिले हैं। पिता ने बड़े बेटे घनश्याम पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सख्ती की तो घनश्याम ने कुल्हाड़ी से हमला करने की बात कबूल ली। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। अभी तक हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी नहीं मिली है।

12 को बड़ा बेटा बोला-आशीष गुम है

मामला अंजनियां पुलिस चौकी क्षेत्र के करियागांव की है। मुन्नालाल साहू 11 अप्रेल को भांजे के यहां सत्यनारायण की कथा में मांगा गांव गए थे। आशीष भी साथ था। बाद में वह घर लौट आया। 12 को बड़े भाई 30 साल के घनश्याम ने मांगा गांव जाकर पिता को आशीष के लापता होने की सूचना दी। 13 को दोनों घर लौटे। 15 को पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

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Updated on:

18 Apr 2026 07:57 am

Published on:

18 Apr 2026 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / एमपी में बड़े ने छोटे भाई के 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में डाले, बेटे को ढूंढ़ने 6 दिन भटकते रहे पिता

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