मंडला में बीजेपी के पूर्व विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट, सिर, पीठ और पैर में आई चोटें

Mandla Former BJP MLA Car Accident: मध्यप्रदेश के मंडला से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां भाजपा के पूर्व विधायक राम प्यारे कुलस्ते की कार हादसे का शिकार हो गई। घटना बकौरी और खारी गांव के बीच की है। राम प्यारे कुलस्ते खुद कार चलाते हुए भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में राम प्यारे कुलस्ते को सिर, पैर और पीठ में चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पूर्व विधायक राम प्यारे कुलस्ते भाजपा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के छोटे भाई हैं।