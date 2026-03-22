एक बाइक…चार जिंदगियां खत्म! रफ्तार बनी काल, पुलिया से गिरते ही हुई मौत

मिली जानकारी के अनुसार, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार चार युवक तेज रफ्तार में जा रहे थे। भैंसवाही ग्राम के पास अचानक ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ गया। ड्राइवर से बाइक नियंत्रण छूट गया और गाड़ी सीधे पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि चारों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस भीषण हादसे की सूचना मिलते ही बीजाडांडी पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। स्थानीय लोगों की मदद से चारों युवकों के शव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।