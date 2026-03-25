‘मुझे IAS बना दो’, एमपी के युवक की अनोखी मांग से भावुक हुए कलेक्टर, लिया बड़ा फैसला

अंकित ने कलेक्टर को बताया कि वह बरसों से UPSC (MP UPSC)की तैयारी करना चाहता था। लेकिन आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी ने उसके सपनों को हर बार तोड़ा… हर साल उसने अपने मन को तैयार किया। प्रशासन से किताबें मांगी, पढ़ाई के लिए मदद मांगी। लेकिन उसे कोई सहयोग नहीं मिल पाया। अंकित का कहना है कि इन हालात के चलते उसके जीवन के महत्वपूर्ण नौ साल मदद की आस में यूं ही गुजर गए। इस बार भी वह परीक्षा (MP UPSC) में शामिल नहीं हो सका।