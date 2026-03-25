इंदौर अग्निकांड: घर में बदबू… मिला शव का अवशेष, जांच में आशंका… तनय के तन का टुकड़ा!

Indore Fire Tragedy: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स मेंं कारोबारी मनोज पुगलिया के यहां मंगलवार को तिलक नगर थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची। परिवार के सदस्य जब जरूरी सामान लेने जले हुए घर में गए, तो उन्हें बदबू आई। बदबू डिकंपोज शव की लग रही थी। परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से शव के अवशेष को उठाया। अब तक की जांच में पुलिस मान रही है कि जो अवशेष मिला है, वो 8 वर्षीय तनय का हो सकता है। हादसे के बाद उसके शरीर का कुछ ही हिस्सा पुलिस को मिला था।