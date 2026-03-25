25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर अग्निकांड: घर में बदबू… मिला शव का अवशेष, जांच में आशंका… तनय के तन का टुकड़ा!

Indore Fire Tragedy: लापरवाही,अनदेखी...या मानवता का अनादर? घटना वाले दिन कैसे चूके...? अलग-अलग विभागों के कई अफसर कर चुके दौरा

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Mar 25, 2026

Indore Fire Tragedy The Pain of Life

Indore Fire Tragedy The Pain of Life(photo: patrika creative)

Indore Fire Tragedy: इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स मेंं कारोबारी मनोज पुगलिया के यहां मंगलवार को तिलक नगर थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची। परिवार के सदस्य जब जरूरी सामान लेने जले हुए घर में गए, तो उन्हें बदबू आई। बदबू डिकंपोज शव की लग रही थी। परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से शव के अवशेष को उठाया। अब तक की जांच में पुलिस मान रही है कि जो अवशेष मिला है, वो 8 वर्षीय तनय का हो सकता है। हादसे के बाद उसके शरीर का कुछ ही हिस्सा पुलिस को मिला था।

18 मार्च को तड़के भड़की थी आग

18 मार्च को तड़के पुगलिया के मकान में आग लगी थी। घर के बाहर खड़ी ईवी कार, पोर्च में कई दोपहिया वाहन और घर का अधिकांश हिस्सा जल गया था। उनके बड़े बेटे सौरभ सहित चार सदस्य जान बचाने में सफल रहे थे, वहीं मनोज, उनकी बहू सिमरन, साले विजय, उनकी पत्नी सुमन, बेटी रुचिका जैन, कार्तिक, राशि, तनय की जान चली गई थी।

घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद कई बार फायर सेफ्टी, एमपीईबी, ईवी कार विशेषज्ञ व अन्य विभाग के अधिकारी वहां जांच को पहुंचे, लेकिन किसी को तनय के शव का अवशेष नहीं दिखा। पुलिस ने जांच के लिए घटनास्थल सील कर दिया था।

जहां फटा था सिलेंडर, वहीं मिला

पुगलिया परिवार के सदस्य जरूरी सामान लेने मंगलवार को घर में गए, तब बदबू आने की शिकायत पुलिस को की। हेड कांस्टेबल ने जांच की तो वहां शव का अवशेष मिला।

मौके से मिला शव अवशेष

टीआइ मनीष लोधा ने बताया कि परिवार के सदस्य घटनास्थल पर वाशिंग मशीन, कपड़े व अन्य जरूरी सामान लेने पहुंचे तो बदबू आई। मौके से टीम ने तनय के शरीर के अवशेष को निगमकर्मी की मदद से उठाकर दफनाया। जिस स्थान पर सिलेंडर फटा था, वहीं अवशेष मिला।

पैर का हिस्सा लग रहा

जोन-2 डीसीपी कुमार प्रतीक का कहना है कि अवशेष पैर का हिस्सा लग रहा है। इतने दिन में अवशेष डिकंपोज हो गया। खाना भी सड़ गया। इस वजह से घर में बदबू आ रही है। घर में काफी पानी भरा है। मलबा भी पड़ा है। घटना की जांच में परिवार के सदस्यों से थाना पुलिस ने सपर्क किया, उनके बयान नहीं हो सके।

ये भी पढ़ें

हार्ट अटैक से बचना है? तो खाएं ये 6 सुपर फूड, जो रखते हैं दिल का खास ख्याल
Patrika Special News
6 super food for heart health dil ka sach series part 11 diet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर अग्निकांड: घर में बदबू… मिला शव का अवशेष, जांच में आशंका… तनय के तन का टुकड़ा!

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजराना गणेश मंदिर के पुजारी ने मांगे एक करोड़ रुपये और फॉर्च्यूनर, पत्नी का आरोप

indore
इंदौर

कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नई व्यवस्था, 3 महीने के रिकॉर्ड से तय होगी रोज की सप्लाई

Commercial Gas Cylinder
इंदौर

हज यात्रा खर्च तय : इंदौर से जाने की रकम फाइनल, 31 मार्च तक जमा करानी होगी तीसरी किस्त

Haj 2026
इंदौर

इंदौर RTO को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल ने मचाया हड़कंप

Indore RTO Bomb Threat
इंदौर

एमपी के इस शहर में ‘976 फ्लैट’ का रिनोवेशन करेगा नगर निगम, प्रस्तावों पर मिलेगी मंजूरी

Municipal Corporation
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.