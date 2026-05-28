28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

बाइक चोरी कर भाग रहा था बदमाश, इंदौर में ‘लाइव लोकेशन’ देखकर पीछे दौड़ा मालिक

Bike Theft: अलर्ट मिलते ही वाहन मालिक ने मोबाइल ऐप पर लाइव लोकेशन शुरू की और तुरंत बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 28, 2026

Bike Theft:

Bike Theft: (Photo Source: AI Image)

Bike Theft: एमपी के इंदौर शहर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से तकनीक और सतर्कता का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक चोर अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक चुराकर भाग तो निकला, लेकिन बाइक में लगे जीपीएस ट्रैकर ने उसकी पूरी चाल नाकाम कर दी। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, वाहन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच गया। इसके बाद मालिक लाइव लोकेशन को घिरता देख बदमाश कुछ किलोमीटर बाद बाइक सड़क पर छोड़कर फरार फरार हो गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर की है। फरियादी अपनी बाइक लॉक कर अस्पताल के बाहर खड़ी कर गया था। सुरक्षा के लिहाज से उसने पहले से ही बाइक में जीपीएस ट्रैकर सिस्टम लगवा रखा था, जो सीधे उसके मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ था।

इसी दौरान एक बदमाश ने सुनेपन का फायदा उठाकर बाइक का लॉक तोड़ा और उसे लेकर फरार हो गया। हालांकि चोर यह नहीं जानता था कि बाइक की हर गतिविधि मोबाइल ऐप पर ट्रैक हो रही है। बाइक के मूव होते ही मालिक के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट पहुंच गया।

मोबाइल स्क्रीन पर दिखती रही चोर की लोकेशन

अलर्ट मिलते ही वाहन मालिक ने मोबाइल ऐप पर लाइव लोकेशन शुरू की और तुरंत बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर की सड़कों पर चोर आगे-आगे भागता रहा, जबकि मालिक मोबाइल स्क्रीन पर उसकी लोकेशन देखते हुए पीछे-पीछे पहुंचता रहा। कुछ किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आरोपी को शक हो गया कि कोई लगातार लोकेशन ट्रैक कर रहा है। खुद को घिरता देख वह घबरा गया और ई लगातार उसकी बाइक को बीच रास्ते छोड़कर तंग गलियों से फरार हो गया।

वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से तलाश जारी

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अन्नपूर्णा पुलिस ने फरियादी से संपर्क किया है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस अब वायरल वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान की जाएगी।

26 चोरी की गाड़ियां बरामद

बाणगंगा पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाली एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की 17 बाइक बरामद की हैं। बरामद वाहनों में बुलेट भी शामिल है। आरोपित चोरी के वाहनों को खंडहर में छुपा कर रखते थे। उनके इंजन और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर देते थे। ऑर्डर निकालने पर ही गाड़ी बाहर निकालते थे। क्राइम ब्रांच ने भी दोपहिया वाहन चुराने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की नौ बाइक बरामद की हैं। आरोपित रोजाना नई-नई गाड़ियों पर गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे। इसी से पुलिस को सुराग मिला और टीम ने दबोच लिया।

ये भी पढ़ें

भोपाल में ‘मेट्रो’ के लिए टूटेंगी ’40 साल’ पुरानी दुकानें, प्रशासन का नोटिस जारी
भोपाल
Bhopal Metro Rail Station:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 May 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बाइक चोरी कर भाग रहा था बदमाश, इंदौर में ‘लाइव लोकेशन’ देखकर पीछे दौड़ा मालिक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क निर्माण के चलते तीन महीने बंद रहेगी इंदौर की मुख्य सड़कें, देखें डायवर्जन प्लान

Traffic Diversion
इंदौर

इंदौर में गाड़ियों के ‘रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल’ कराने के लिए नई शर्त, डिवाइस लगाना जरूरी

Transport Department indore:
इंदौर

अब AI बताएगा ‘आपकी ट्रेन कहां पहुंची’, स्टेशन पर शुरू होंगे स्मार्ट पूछताछ केंद्र

Indian Railway:
इंदौर

इंदौर भाजपा में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, नामों को लेकर तकरार

indore bjp kisan morcha president conflict jaypal chawda mla pressure mp news
इंदौर

रणजी में मौका क्यों नहीं मिला? आइपीएल में धमाल मचाने वाले माधव तिवारी ने दिया ये जवाब

madhav tiwari
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.