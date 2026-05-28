बाइक चोरी कर भाग रहा था बदमाश, इंदौर में ‘लाइव लोकेशन’ देखकर पीछे दौड़ा मालिक

बाणगंगा पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाली एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की 17 बाइक बरामद की हैं। बरामद वाहनों में बुलेट भी शामिल है। आरोपित चोरी के वाहनों को खंडहर में छुपा कर रखते थे। उनके इंजन और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर देते थे। ऑर्डर निकालने पर ही गाड़ी बाहर निकालते थे। क्राइम ब्रांच ने भी दोपहिया वाहन चुराने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की नौ बाइक बरामद की हैं। आरोपित रोजाना नई-नई गाड़ियों पर गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे। इसी से पुलिस को सुराग मिला और टीम ने दबोच लिया।