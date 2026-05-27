अब AI बताएगा ‘आपकी ट्रेन कहां पहुंची’, स्टेशन पर शुरू होंगे स्मार्ट पूछताछ केंद्र

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर, महू और उज्जैन सहित प्रमुख स्टेशनों पर पूछताछ काउंटरों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे की नई एआइ बेस्ड इन्क्वायरी हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यात्रियों को ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन, प्लेटफॉर्म, सीट उपलब्धता और देरी जैसी जानकारी पलक झपकते मिल सकेगी। इन स्मार्ट काउंटरों पर रेलवे का पारंपरिक स्टाफ नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये आधुनिक कंप्यूयूटर सिस्टम और एआइ सॉफ्टवेयर की मदद से 24 घंटे यात्रियों की सहायता करेंगे। पांच भाषाओं में जवाब देने की सुविधा रहेगी।