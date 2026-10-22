आसाराम की गिरफ़्तारी के लिए अंधेरे में तीर चला रही थी पुलिस, जानिए खुद के ही जाल में कैसे उलझा बाबा

Asaram : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम इस समय जेल से बाहर है। उसे 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। आसाराम को 13 साल पहले इंदौर के आश्रम से गिरफ़्तार किया गया था। तब पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा था। राजस्थान पुलिस के तत्कालीन डीसीपी आईपीएस अजय पाल लांबा ने आसाराम मामले में एक किताब लिखी है। 'गनिंग फ़ॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आसाराम बापूज़ कन्विक्शन' नामक इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आसाराम को गिरफ़्तार करना बहुत मुश्किल था। तब हमने उसके ही जाल में उलझाने की चाल चली। पुलिस का यह दांव सही साबित हुआ।