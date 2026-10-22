22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

आसाराम की गिरफ़्तारी के लिए अंधेरे में तीर चला रही थी पुलिस, जानिए खुद के ही जाल में कैसे उलझा बाबा

Asaram : बहुत मुश्किल थी आसाराम की गिरफ़्तारी, पुलिस ने उसके ही जाल में उलझाने की चाल चली, सही पड़ा दांव
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Updated: 22 Oct 2026, 3:55 PM IST

asaram

आसाराम image Patrika

Asaram : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम इस समय जेल से बाहर है। उसे 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। आसाराम को 13 साल पहले इंदौर के आश्रम से गिरफ़्तार किया गया था। तब पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा था। राजस्थान पुलिस के तत्कालीन डीसीपी आईपीएस अजय पाल लांबा ने आसाराम मामले में एक किताब लिखी है। 'गनिंग फ़ॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आसाराम बापूज़ कन्विक्शन' नामक इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आसाराम को गिरफ़्तार करना बहुत मुश्किल था। तब हमने उसके ही जाल में उलझाने की चाल चली। पुलिस का यह दांव सही साबित हुआ।

गिरफ़्तारी के लिए प्रेस कॉन्फ़्रेंस में दी सूचनाएं

जैसे ही आसाराम पर केस दर्ज हुआ, राजस्थान पुलिस उसकी गिरफ़्तारी की तैयारी में जुट गई। इसके लिए 30 अगस्त 2013 को जोधपुर की पुलिस टीम इंदौर रवाना हो गई। इधर जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाई जिसमें बताया कि हमारी टीम आसाराम को गिरफ़्तार करने जा चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से यह बात भी कही कि पुलिस जानती है कि आसाराम कहां है!

हकीकत यह थी राजस्थान पुलिस को आरोपी की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पुलिस ने आसाराम को उलझाने के लिए यह दांव चला था। बाबा इसमें उलझ भी गया। आसाराम बचने के लिए भोपाल के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। पुलिस ने यह सूचना भी लीक कर दी जिससे एयरपोर्ट पर मीडिया को जमावड़ा हो गया। कैमरों की नज़रों से खुद को छिपाने के लिए आसाराम को मजबूरन इंदौर आश्रम के लिए निकलना पड़ा। वहां पुलिस उसकी ताक में ही बैठी थी, बाबा को यह भनक नहीं लग सकी। एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जांगिड़ के नेतृत्व में गई जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ़्तार कर लिया।

निशाने पर लगा अंधेरे में चलाया तीर

आईपीएस अजय लांबा ने अपनी पुस्तक में इस घटना का जिक्र कर कहा कि वे उस दिन दरअसल अंधेरे में तीर चला रहे थे। पुलिस के पास बाबा के संबंध में कोई पक्की सूचना नहीं थी पर वह खुद जाल में फंसते गया।

IPS की कड़की से थर्रा गया था आसाराम, सपाट शब्दों में पूछा था: बाबा तू तो ये बता कि तूने क्या किया

ये भी पढ़ें
आसाराम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026, 3:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / आसाराम की गिरफ़्तारी के लिए अंधेरे में तीर चला रही थी पुलिस, जानिए खुद के ही जाल में कैसे उलझा बाबा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

“वह बहुत कम उम्र की थी” दुष्कर्म केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने टूट गया था आसाराम

आसाराम
इंदौर

‘विपक्ष में जितनी की, सत्ता में उससे ज्यादा करना मेहनत’, भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले कैलाश विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय (Photo Source: X हैंडल)
इंदौर

धनकुबेर हेड-कॉन्स्टेबल, 100 करोड़ पार संपत्ति ! बेटी की शादी में जमकर उड़ाए नोट, एमपी में कार्रवाई जारी

प्रधान आरक्षक फिरोज खान (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Indore Metro: टिकट के अलावा ब्रांडिंग से कमाई करेगी मेट्रो, 17 स्टेशनों के लिए मांगी बोलियां

मेट्रो ट्रेन (Photo Source - Patrika)
इंदौर

दुकानों के बाहर ‘3 फीट’ से बड़े बोर्ड लगाने के लिए नया नियम, इंदौर में सख्ती की तैयारी

दुकानों के बाहर साइन बोर्ड , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.