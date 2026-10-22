धनकुबेर हेड-कॉन्स्टेबल, 100 करोड़ पार संपत्ति ! बेटी की शादी में जमकर उड़ाए नोट, एमपी में कार्रवाई जारी

Indore news: पुलिस ट्रेंनिग कॉलेज (पीटीसी) के प्रधान आरक्षक फिरोज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकायुक्त की छापेमारी के बाद अब उसके शुभचिंतक भी सक्रिय हो गए हैं। लोकायुक्त टीम को लगातार फोन और अन्य माध्यमों से उसकी संपत्तियों और निवेश की नई जानकारियां मिल रही हैं। कोई सामने आकर जानकारी दे रहा है तो कोई अपनी पहचान गोपनीय रखकर संपत्तियों का ब्योरा साझा कर रहा है। इन सूचनाओं की पुष्टि के बाद टीम संबंधित दस्तावेज जुटाकर जांच और जब्ती की कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 64 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आ चुकी है। नई संपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद कुल आंकड़ा 100 करोड़ रुपए के पार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।