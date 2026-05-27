एमपी पुलिस भर्ती पर अपडेट, हेड कॉन्सटेबल और ASI के फिजिकल फिटनेस एग्जाम की तारीखें घोषित

एमपी पुलिस भर्ती पर अपडेट (Photo Source- Patrika)
MP Police :मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रधान आरक्षक ( कंप्यूटर ) और सहायक उप निरीक्षक ( एएसआई - कंप्यूटर ) भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद अब शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं।
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थिओं को इसका खास ध्यान रखना होगा।
बता दें कि, सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट आगामी 7 जून से 9 जून के बीच आयोजित होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी। दौड़ के साथ ही अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों का स्क्रूटनी (परीक्षण) कार्य भी मौके पर ही किया जाएगा।
इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भी जानकारी दी गई है। संबंधिक में बताया गया है कि, प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) और सहायक उप निरीक्षक ( कम्प्यूटर ) की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 जून से 9 जून 2026 तक!
अभ्यर्थियों की सुविधा और व्यवस्थित संचालन के लिए मध्य प्रदेश में दो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें एक सेंटर राजधानी भोपाल में बनकर तैयार है तो दूसरा सेंटर संस्कारधानी जबलपुर में सामने आया..।
1-भोपाल केंद्र: ये परीक्षा केंद्र शहर के जहांगीराबाद लाल परेड मैदान में स्थित हैं।
2-जबलपुर केंद्र: छठवीं वाहिनी विसबल (रांझी) का परेड मैदान, जबलपुर।
-परीक्षा की तारीख: 07 जून से 09 जून 2026 तक आयोजित होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा।
-किन पदों के लिए: प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर) और सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर) के कुल 89 पद।
-क्या होगा टेस्ट: 800 मीटर की दौड़ और साथ में मूल दस्तावेजों का परीक्षण
-कहां जाना होगा: भोपाल का लाल परेड मैदान और जबलपुर का छठी बटालियन परेड मैदान।
सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन/भर्ती श्री गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि, ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुंचे। सभी उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक और स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार ई-केवायसी सत्यापन कराया जाएगा। अत: अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नम्बर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो। दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवारों को समस्त मूल आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित फोटो के साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है।
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