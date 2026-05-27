एमपी पुलिस भर्ती पर अपडेट, हेड कॉन्सटेबल और ASI के फिजिकल फिटनेस एग्जाम की तारीखें घोषित

सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन/भर्ती श्री गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि, ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुंचे। सभी उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना आवश्‍यक है। उम्मीदवार को शारीरिक प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है उस दिनांक और स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।