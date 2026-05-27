ट्विशा को उसके माता-पिता ने त्याग दिया था, गिरिबाला सिंह का आरोप

Twisha Sharma Case- भोपाल में फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) सक्रिय हो चुका है। सीबीआई ने सोमवार को इस केस की नई एफआइआर दर्ज कराई और मंगलवार को नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सीबीआइ अफसरों को केस के बारे में जरूरी जानकारियां दीं। भोपाल पुलिस ने केस डायरी और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य भी सीबीआइ को सौंप दिए हैं। बुधवार को भी सीबीआई की टीम मामले की जांच में तेजी दिखा रही है। ट्विशा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर आज ही जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है। बहू की संदिग्ध मौत को उन्होंने साफतौर पर आत्महत्या का मामला बताया था। इतना ही नहीं गिरिबाला सिंह ने मीडिया से यह भी कहा था कि ट्विशा के माता-पिता ने उसे शादी के बाद उसे त्याग ही दिया था। कभी मिलने तक नहीं आए।