27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा को उसके माता-पिता ने त्याग दिया था, गिरिबाला सिंह का आरोप

Twisha Sharma Case- पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनेक गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि ट्विशा बच्चे को गिराना चाहती थी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 27, 2026

Giribala Singh alleged that Twisha had been abandoned by her parents

Giribala Singh alleged that Twisha had been abandoned by her parents

Twisha Sharma Case- भोपाल में फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) सक्रिय हो चुका है। सीबीआई ने सोमवार को इस केस की नई एफआइआर दर्ज कराई और मंगलवार को नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सीबीआइ अफसरों को केस के बारे में जरूरी जानकारियां दीं। भोपाल पुलिस ने केस डायरी और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य भी सीबीआइ को सौंप दिए हैं। बुधवार को भी सीबीआई की टीम मामले की जांच में तेजी दिखा रही है। ट्विशा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर आज ही जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है। बहू की संदिग्ध मौत को उन्होंने साफतौर पर आत्महत्या का मामला बताया था। इतना ही नहीं गिरिबाला सिंह ने मीडिया से यह भी कहा था कि ट्विशा के माता-पिता ने उसे शादी के बाद उसे त्याग ही दिया था। कभी मिलने तक नहीं आए।

सीबीआइ टीम ने मंगलवार को कटारा हिल्स थाने में पति समर्थ सिंह से गहरी पूछताछ की थी। सीबीआइ ने ट्विशा के परिजनों के भी बयान लिए हैं। मां-पिता, भाई और अन्य परिजन अभी गेस्ट हाउस में ही रुके हैं।

ट्विशा की सास भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह से भी सीबीआई टीम ने कई सवाल पूछे। सीबीआई के अधिकारी उनके बाग मुगलिया आवास पर पहुंचे थे। रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर मेंं सीबीआइ अधिकारियों ने करीब आधे घंटे तक पूछताछ की।

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर आज फैसला

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने उनकी जमानत निरस्त करने की मांग की है जिसपर बुधवार को सुनवाई है। उनका आरोप है कि सास गिरिबाला सिंह ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया।

बता दें कि पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनेक गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गर्भवती होने के बाद ट्विशा बच्चे को गिराना चाहती थी। गिरिबाला सिंह ने कहा कि वह ड्रग्स की लत में थी, हम उसे बचाने में असफल रहे।

शादी के 5 महीनों तक कभी मिलने नहीं आए

गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के पिता का जिक्र करते हुए कहा कि वे उसे ग्लैमर और एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की सलाह देते थे। इसके लिए वजन कम करने और फिगर मेंटेन रखने की दवाइयां भी देते थे। इतना ही नहीं, गिरिबाला सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि ट्विशा के माता-पिता ने उसे त्याग दिया था। शादी के 5 महीनों तक कभी उससे मिलने नहीं आए।

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा केस- शादी में लिए 20 लाख रुपए, सास गिरिबाला ने मांगे थे पैसे, जांच में बड़ा खुलासा
भोपाल
Dowry of 20 Lakh Demanded for Twisha Sharma Wedding

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 01:40 pm

Published on:

27 May 2026 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा को उसके माता-पिता ने त्याग दिया था, गिरिबाला सिंह का आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में IPS अफसर की नाबालिग बेटी ने किया सुसाइड

Bhopal IPS Officer Daughter Commits Suicide
भोपाल

शिवराज का दौर खत्म हो जाने के माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- कुछ दिन एकांत में जाओ

Shivraj Singh Chouhan shares anecdotes about PM Narendra Modi
भोपाल

टि्वशा शर्मा केस: 7 सवालों के जवाब खोजेगी CBI, दर्ज हुए सास के बयान

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

अपने ‘मेजर’ भाई के पास अजमेर जाना चाहती थी ट्विशा, तीन दिन पहले ही हो गई मौत

Twisha sharma death case update
भोपाल

एमपी में प्री-मानसून पर बड़ा अपडेट, 29, 30, 31 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट

Pre Monsoon Arrives In MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.