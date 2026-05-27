शिवराज का दौर खत्म हो जाने के माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- कुछ दिन एकांत में जाओ

Shivraj Singh Chouhan - बीजेपी के वरिष्ठ नेता एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है ‘अपनापन : नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव’ जिसका कल दिल्ली में विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के 35 साल के अनुभवों पर आधारित इस किताब का विमोचन पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किया। इस मौके पर शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनसे मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, उसे 'अपनापन' पुस्तक के माध्यम से देश को समर्पित कर रहा हूं। किताब में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की अनेक ​खासियतों का जिक्र किया है। शिवराजसिंह चौहान ने खासतौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव के समय का उनका दौर खत्म हो जाने की बातों से बने माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर कहा- इतनी चिंता क्यों, कुछ दिन एकांत में जाओ।