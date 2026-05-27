अपने ‘मेजर’ भाई के पास अजमेर जाना चाहती थी ट्विशा, तीन दिन पहले ही हो गई मौत

Twisha sharma death case update: फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नोएडा की ट्विशा (31) की शादी दिसंबर 2025 में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के एडवोकेट बेटे समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई की रात को ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में घर में फंदे पर लटकी मिलीं। मामले में पिछले 15 दिनों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मौत से पहले पति से अनबन के दौरान ट्विशा अपने भाई मेजर हर्षित के घर राजस्थान के अजमेर जाना चाहती थी। ट्विशा की मौत के बाद भाई हर्षित ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मेजर हर्षित ने कोर्ट से लेकर मीडिया तक के सामने अपनी बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं।