मुझे माफ कर दो, आंखों में आंसू भरे सबसे यही कहती रही ट्विशा

Twisha Sharma Case -एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस केस में आज भोपाल की पूर्व जिला जज सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर फैसला आ सकता है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने उनकी जमानत पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे निरस्त करने की मांग की है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी पूर्व जिला जज सास गिरिबाला सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच ट्विशा शर्मा का एक वीडियो दो दिनों से खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे रोती हुई सभी से माफी मांगते दिखाई दे रहीं हैं।