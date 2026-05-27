छलका दर्द… ‘क्या न्याय पाने के लिए ट्विशा जैसे मरना पड़ेगा? 14 साल रिश्ता बचाने में जुटी हूं’

महिला ने आयोग को बताया कि, पति का 2019 से किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर भी चल रहा है। एक दिन जब उसने पति का मोबाइल देखा तो उसमें कई संदिग्ध मैसेज मिले। इस बात को लेकर झगड़े भी हुए, लेकिन हर बार उसे ही गलत ठहराया गया। महिला का आरोप है कि, इस पूरे मामले में उसकी सास भी बेटे का साथ देती रही। महिला ने आयोग के सामने कहा कि, अब उसे अपनी नहीं बच्चों के भविष्य की चिंता है। अगर मेरा ख्याल नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी तो निभानी होगी। यह कहते हुए वह रो पड़ी। आयोग की अध्यक्ष ने महिला को भरोसा दिलाया कि, मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।