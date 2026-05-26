किसानों के लिए बड़ी खबर! एमपी मंडियों में चिया सीड 21,500 रुपए तक बिका

bhopal mandi bhav- राजधानी भोपाल की कृषि उपज मंडी बैरसिया में गेहूं की आवक अच्छी रही। यहां आज का न्यूनतम भाव 2115 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अधिकतम 2705 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। इसके साथ ही सोयाबीन के भाव 5810 से 7400 के भाव पर खरीदी गई। बंगाल चने के भाव 4985 रुपए प्रति क्विंटल रहे। अधिकतम भाव 5880 रहे। लहसुन के भाव 1000 रुपए प्रति क्विंट रहे, जबकि यह 14800 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम भाव रहे। यानी अच्छी क्वालिटी का लहसून के अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे। सरसों 6400 से 6495 रुपए प्रति क्विंटल रही।