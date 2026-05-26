26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ ने क्राइम सीन से सबूत मिटाए ! CBI की जांच में नया खुलासा

twisha sharma case: क्रिमिनल लॉयर होने के कारण आरोपी पति समर्थ ने क्राइम सीन पर हेरफेर की, इस बात की पुष्टि सीबीआई की एफआईआर में भी हुई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

May 26, 2026

twisha sharma

twisha sharma case cbi investigation samarth singh tampered crime scene

twisha sharma suspicious death: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस की सीबीआई (CBI) जांच कर रही है। सीबीआई की जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं और नई-नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच ये भी पता चला है कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उसके पति समर्थ सिंह क्रिमिनल लॉयर होने के कारण क्राइम सीन पर हेरफेर की। इस बात की पुष्टि सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में हुई है। बता दें कि ट्विशा की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने भी सबूत मिटाए जाने की आशंका जताई थी और ट्विशा की मौत की खबर पुलिस को देरी से देने पर सवाल उठाए थे।

मौत की पुष्टि होने के बाद घर लौटकर मिटाए सबूत- परिजन

ट्विशा शर्मा के परिवार का आरोप है कि अस्पताल में जब डॉक्टरों ने ट्विशा की मौत की पुष्टि की उसके बाद पति समर्थ सिंह अपने घर वापस लौटकर आया और उसने क्राइन सीन से सबूतों को मिटाया। इतना ही नहीं सबूत मिटाने के बाद पुलिस को सूचना दी। परिजन का ये भी आरोप है कि जब ट्विशा ने 12 मई की रात 10:20 बजे कथित रूप से फांसी लगाई थी, तो एम्स में 13 मई की सुबह 5 बजे मामला क्यों दर्ज हुआ। परिजनों के इस आरोप की भी सीबीआई जांच करेगी कि पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों की गई?

सीबीआई ने पति-सास पर दर्ज किया दहेज मृत्यु का मामला

सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल पुलिस की FIR को री-रजिस्टर किया है। सीबीआई ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह ट्विशा के मायके पक्ष से 20 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे।

रविवार को दोबारा हुआ पोस्टमार्टम, फिर अंतिम संस्कार

इससे पहले रविवार को दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया था। करीब तीन घंटे तक भोपाल के एम्स में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम चला और पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा का शव परिजनों को सौंपा गया। जिसके बाद परिजनों ने रविवार शाम को भोपाल के भदभदा घाट पर ट्विशा का अंतिम संस्कार किया था।

12 मई को हुई थी मौत

31 वर्षीय ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर, 2025 में शादी डॉट कॉम के जरिए ट्विशा की शादी भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। 12 मई की रात ट्विशा नोएडा में रहने वाली अपनी मां और अन्य परिजनों से बात कर बता रही थी कि उसे टार्चर किया जा रहा है। नौकरी छोड़ने के कारण नाकारा कहा जा रहा है। मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद ही उसका फोन कट गया और दो घंटे बाद सास गिरिबाला सिंह ने मायके वालों को फोन कर बताया कि ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ट्विशा के मायके वालों ने पति व ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं।

ये भी पढ़ें

‘बाइपोलर डिसऑर्डर था टि्वशा को…’, 10 घंटे की पूछताछ में बोला पति समर्थ, प्रेग्नेंसी बनी कारण
भोपाल
Twisha Sharma Case Updates:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 May 2026 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा के पति समर्थ ने क्राइम सीन से सबूत मिटाए ! CBI की जांच में नया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा शर्मा के पति और सास पर फूटीं किरण बेदी, बताईं आरोपी परिवार की दो बड़ी गलतियां

kiran bedi on twisha sharma case
भोपाल

बंद लिफाफों में अहम सबूत… ! टि्वशा के पति समर्थ ने SIT के सामने खोला मुंह

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

‘बहस होती थी, ऑई वांट चाइल्ड…’, पुलिस पूछताछ में मुंह लटकाये रहा समर्थ, कबूला सच !

Twisha Sharma Case Updates:
भोपाल

‘ज्यादा मत खाना…’ अरुण जेटली को ऐसे छेड़ते थे मोदीजी, शिवराज ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

Shivraj Singh Chouhan book
भोपाल

‘बाइपोलर डिसऑर्डर था टि्वशा को…’, 10 घंटे की पूछताछ में बोला पति समर्थ, प्रेग्नेंसी बनी कारण

Twisha Sharma Case Updates:
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.