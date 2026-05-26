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ट्विशा केस में बड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची CBI, पूछताछ जारी

CBI investigation Bhopal- भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन क्षेत्र में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बंगले पर पूछताछ करने पहुंची सीबीआई टीम...। देखें Updates

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भोपाल

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Manish Geete

May 26, 2026

Twisha Sharma death case

भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन एरिया में गिरिबाला सिंह के बंगले पर मौजूद सीबीआई टीम। (फोटो पत्रिका)

Twisha Sharma death case- देश के सबसे हाईप्रोफाइल मामलों में से एक ट्विशा शर्मा डेथ केस में अब सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है। मंगलवार को दोपहर में दिल्ली सीबीआई की टीम रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और वकील समर्थ सिंह के घर पहुंची। जिस स्थान पर ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी, उस स्थान के साथ ही उसी घर में रह रही गिरिबाला सिंह से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की।

भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। दोपहर में सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के बंगले पर पहुंची। जहां पूरे बंगले का बारिकी से मुआयना किया जा रहा है। सीबीआई के अफसरों ने गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के साथ अहम सबूत को सीबीआई ने जब्त कर लिया।

सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (bns) की धारा 80 (2) दहेज मृत्यु, धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदार की ओर से महिला के साथ क्रूरता) और धारा 3 (5) (समान आशय) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लागू की हैं। इन्हीं धाराओं में लोकल पुलिस ने भी दर्ज किया था।

FIR के बाद शुरू किया काम

कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज fir को री-रजिस्टर कर आरोपी पति समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि 20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई थी। इसी आधार पर सीबीआई ने दहेज मृत्यु और प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (bns) की धारा 80 (2) दहेज मृत्यु, धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदार की ओर से महिला के साथ क्रूरता) और धारा 3 (5) (समान आशय) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लागू की हैं। इन्हीं धाराओं में लोकल पुलिस ने भी दर्ज किया था।

एसआईटी ने भी की पूछताछ

इससे पहले सीबीआई दिल्ली की विशेष टीम सोमवार देर शाम को भोपाल पहुंच गई थी। जहां समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से ढाई घंटे तक पूछताछ हुई थी। आरोपी से स्पाट वेरिफिकेशन भी कराया गया था।

पुलिस को सूचना देरी से क्यों दी

बताया जा रहा है कि सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि ट्विशा की मौत के बाद कटारा हिल्स थाने में सूचना देरी से क्यों दी गई। 12 मई की रात को 10.20 बजे ट्विशा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, जबकि एम्स भोपाल से 13 मई की सुबह 5 बजे मर्ग कायम कराया गया। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि इस दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में पुलिस को सूचना देरी से देने और तथ्यों की बारिकी से जांच कर रही है।

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Updated on:

26 May 2026 01:20 pm

Published on:

26 May 2026 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस में बड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची CBI, पूछताछ जारी

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