ट्विशा केस में बड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची CBI, पूछताछ जारी

कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज fir को री-रजिस्टर कर आरोपी पति समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि 20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई थी। इसी आधार पर सीबीआई ने दहेज मृत्यु और प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (bns) की धारा 80 (2) दहेज मृत्यु, धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदार की ओर से महिला के साथ क्रूरता) और धारा 3 (5) (समान आशय) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लागू की हैं। इन्हीं धाराओं में लोकल पुलिस ने भी दर्ज किया था।