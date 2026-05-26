ट्विशा शर्मा केस: सास और पति पर कानूनी शिकंजा कसने तेज तर्रार महिला अधिकारी निशु कुशवाह को दी कमान

Twisha Sharma death case - मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में अब CBI एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को सीबीआई टीम सुबह से सक्रिय हो गई। इससे पहले सोमवार देर शाम भोपाल आए सीबीआई अधिकारियों ने कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज केस को री रजिस्टर्ड कराय। नई एफआईआर में ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशभर में चर्चित इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक तेज तर्रार महिला अधिकारी को अहम जिम्मेदारी दी है। ट्विशा शर्मा डेथ केस की परतें खोलने का दायित्व डीएसपी निशु कुशवाहा को सौंपा गया है। उन्हें केस का जांच अधिकारी (IO) नियुक्त किया गया है।