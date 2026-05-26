सीएम के काफिले में बड़ा बदलाव, नई स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे डॉ. मोहन यादव

CM Mohan Yadav- पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का एमपी में व्यापक असर दिखाई दे रहा है। कई मंत्री और विधायक, कारों का अपना बड़ा काफिला छोड़ चुके हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने तो बाकायदा ईवी स्कूटी तक खरीद ली है, यहां तक कि विधायक व मंत्री पैदल चलते नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी अपना काफिला घटा दिया है। वे अब पेट्रोल-डीजल की कार छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी की सवारी करेंगे। सीएम के लिए स्टेट मोटर गैरेज ने स्वदेशी नई इलेक्ट्रिक कार खरीद ली है। सोमवार को नई गाड़ी सीएम हाउस में पहुंच गई।