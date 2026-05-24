ट्विशा शर्मा केस: मां पलंग पर चढ़ीं, मैंने ट्विशा को ऊपर उठाया… पुलिस पूछताछ में बोला पति समर्थ सिंह

Twisha sharma case - ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह अब भोपाल पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। समर्थ सिंह ने वारदात के पहले के घटनाक्रमों की जानकारी दी है। 12 मई की रात पत्नी ट्विशा शर्मा की मौत की घटना के संबंध में भी विस्तार से बताया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, समर्थ सिंह का कहना है कि उस दिन हम दोनों ने घंटेभर साथ में घूमे। बाद में टीवी देखकर मैं सो गया। कुछ देर बाद मां ने जगाकर कहा कि ट्विशा नहीं दिख रही है। वह घर की छत पर पहुंची तो उसे फांसी पर लटका देखा। मां की आवाज पर मैं भी घबराकर वहां गया। पास ही रखे एक पलंग पर मां चढ़ीं और ट्विशा को फंदे से निकालने की कोशिश करने लगी जबकि मैंने उसे ऊपर उठाया। हालांकि पुलिस समर्थ सिंह की बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि वह खुद को बचाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है।