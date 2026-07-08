दवाओं की खरीदी से मरीजों को देने तक की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग, एमपी में बनेंगे 10 वेयरहाउस

हाई-एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का उपयोग कर दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी और स्टॉक की स्थिति की सतत निगरानी की जाएगी। मेडिकल सप्लाई चेन में एंड-टू-एंड इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। खास बात यह कि एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद ही दवाओं को अस्पतालों में वितरण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मरीज को दवा के वास्तविक वितरण की जानकारी भी रियल टाइम में दर्ज करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। हालही में 27 दवाएं अमानक मिलीं। विडंबना यह बाए रही कि जब तक इनकी रिपोर्ट आती यह कई मरीजों को बांटी जा चुकी थीं।