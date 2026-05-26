एमपी बीजेपी के बड़े नेता का भाग्य संवार सकती है यह हाईप्रोफाइल सीट, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से मिले

इस बीच मोदी सरकार के 7 जून को 12 साल पूरे होने के मौके पर एमपी भाजपा प्रदेशभर में संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश कार्यालय ने पूरा शेड्यूल जारी कर जिला अध्यक्षों को भेजा है। इनकी शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से होगी, जो 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक चलेंगे। संगठनात्मक कार्यक्रम क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश स्तर परके 6 सदस्यों की एक प्रदेश स्तरीय टोली भी बनाई है। इसमें प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक को सह- संयोजक और अन्य चार सदस्य हैं। ऐसे ही जिला स्तर पर भी चार सदस्यों की टोली गठित की जाएगी। बता दें हर दिन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अलग टोलियां बनाई गई हैं।