नौतपा में तापमान 47 डिग्री पार, कई जिलों में ओले-बारिश भी, एमपी में प्री-मानसून पर बड़ा अपडेट

Nautapa : मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ नौतपा शुरु हुआ है। यहां नौतपा के पहले दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार जा चुका है। छतरपुर जिले के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो इस बार की गर्मी में सबसे अधिक रहा। जबकि, अधिकतर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रिकॉर्ड हुआ है। इसी बीच राजधानी भोपाल स्थित राज्य ‎मौसम केंद्र ने प्रदेशवसियों के लिए एक राहत देने वाला अपडेट भी दिया है। दरअसल, मौसम विभाग ने आगामी दो दिन बाद यानी 28 मई से प्रदेश में प्री-मानसून की एंट्री के संकेत दिए हैं। वहीं, भीषण गर्म के बीच कुछ जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।