बिना जांच कह दिया ‘कैंसर है’ और निकाल दी बच्चेदानी; एमपी में सैकड़ों केस से मचा हड़कंप

Hysterectomies- यूरिन इंफेक्शन के इलाज के लिए आई महिला की बिना जांच और उचित कारण के बच्चेदानी निकालने वाली जावरा, रतलाम की डॉक्टर पूजा देवड़ा का पंजीयन मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल ने तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। इसी तरह नरसिंहपुर जिला अस्पताल में 9 माह में 599 बच्चेदानी निकालने वाले दो डॉक्टरों में से एक डॉ. आरके सिंघई पर नौ साल बाद कार्रवाई कर पंजीयन 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। एक अन्य डॉक्टर डीपी सिंह की इस बीच मौत हो चुकी है। इन पुरुष डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की बच्चेदानी निकालने का मुद्दा पत्रिका ने 21 सितंबर 2017 को उठाया था। इस संबंध में काउंसिल के विशेष अधिकारी और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त धनराजू एस ने आदेश जारी किए हैं।