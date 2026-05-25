ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट, सिर्फ CBI को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई। इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा है कि गिरिबाला सिंह को नोटिस की तामिली नहीं होने के कारण उनकी ओर से समय मांगा गया था। कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। फिलहाल गिरिबाला को दो दिन की हात मिल गई है। इस बीच महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी जबलपुर से शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कहा गया है कि अब इस केस में कोई भी पक्ष मीडिया में अपना बयान नहीं देगा, जो भी बात रखनी है, उन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखनी होगी। इस मामले की सीबीआई जांच आज से शुरू होने वाली है। दिल्ली से एक टीम भोपाल पहुंचने वाली है।