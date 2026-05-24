Twisha Sharma Case: आज भी खड़ा है ट्वीशा की शादी का मंडप, बगीचे में गड़ा मिला मड़वा

ट्वीशा शर्मा और समर्थ सिंह की शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई थी। इसके पांच महीने के बाद ट्वीशा की मौत हो गई। अब ट्वीशा से जुड़ी भावुक तस्वीर सामने आ रही है। यह तस्वीर समर्थ सिंह के घर के बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मंडप में ट्वीशा और समर्थ की शादी हुई थी वह आज भी घर के बगीचे में लगा हुआ है। वैसे तो हिंदू रीती-रिवाज के अनुसार सवा महीने के अंदर मंडप को निकाल दिया जाता है लेकिन पांच महीने बाद भी मंडप वैसा ही लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ट्वीशा ने अपने परिजनों को बताया था कि गिरिबाला और उनका परिवार बिना किसी ज्योतिषी सलाह के कोई भी काम नहीं करता है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि शादी के समय गाड़ा जाने वाला मड़वा आजा भी वह मौजूद है। मंडप को बांस से बनाया गया है।