रेनकोट पहनकर आए थे शूटर, भोपाल में 2 करोड़ की संपत्ति, 3 गोलियां और 2 मर्डर

पुलिस को अंदेशा है, वारदात कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हिस्सा है। हत्यारे प्रोफेशनल थे, जिन्होंने मौके पर फिंगर प्रिंट जैसे कोई सबूत नहीं छोड़े। दोनों रेनकोट व ग्लब्स पहने नजर आ रहे हैं, जिनकी उम्र 30 से 38 वर्ष के बीच आंकी गई है। पुलिस ने दिल्ली की एक निजी विंग से फुटेज साफ करवाए हैं। बता दें कि फुटेज में दोनों युवक पहले साथ चल रहे हैष कुछ दूर जाकर अलग-अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। फिर सुभाष नगर अंडरब्रिज के पास दोबारा मिलते हैं। इसके बाद दोनों कैमरों से ओझल हो जाते हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने तेज बारिश और रेनकोट का इस्तेमाल अपनी पहचान छिपाने के लिए किया।