सरदार सरोवर समझौते पर सरकार का दावा- एमपी के 1268 करोड़ बचाए, कांग्रेस बोली- गुजरात के आगे घुटने टेक दिए

विपक्षी दल के नेता उमंग सिंघार ने आगे कहा कि, एमपी की जमीन, किसान, आदिवासी और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की कीमत अब कौन देगा? उन्होंने पूरे समझौते की शर्तें और तथ्य जनता के सामने सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि, सीएम ने केंद्र और गुजरात सरकार के राजनीतिक दबाव के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। उनके इस कृत्य से प्रदेश को अपने जायज हक से हाथ धोना पड़ा है। एआइसीसी के सचिव कुणाल चौधरी ने सरकार से इस समझौते पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार केंद्र के दबाव में मप्र के ग्रामीण, किसानों का हक गुजरात सरकार को देने जा रही है। इसे गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।