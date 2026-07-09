भोपाल नगर निगम में नौकरी के नाम पर लाखों ठगे, खुद को करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष बताता था जालसाज

कमला नगर थाना प्रभारी निरुपा पांडे के मुताबिक, आरोपी ने उन विद्यार्थियों को टारगेट बनाया, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। पुलिस के अनुसार, एक छात्र पवन कुमार ने पुलिस को आवेदन देते हुए बताया कि खुद को करणी सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष बताने वाले कोटरा निवासी आशु कुमार ने नगर निगम भोपाल में एलडीसी पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपए ले लिए थे। इतना ही नहीं आरोपी ने पवन को एलडीसी का नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। जब वो नियुक्ति पत्र लेकर नगर निगम के कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि, वो पत्र फर्जी है।