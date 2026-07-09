सावधान! डेढ़ लाख खाली प्लॉट बने खतरा, डेंगू केसेज में दूसरे नंबर पर भोपाल, जानें बचाव

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू का खतरा एका बार फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। एक सप्ताह में पांच नए मरीज मिलने के साथ संक्रमितों की संख्या 44 पहुंच गई है और भोपाल डेंगू मरीजों के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन, बड़ी समस्या मरीजों की संख्या नहीं, बल्कि शहर के डेढ़ लाख खाली प्लॉट हैं, जहां बारिश का जमा साफ पानी डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों का सबसे सुरक्षित प्रजनन स्थल बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन प्लॉटों में लार्वा सर्वे और उसे नष्ट करने की है।