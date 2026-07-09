भोपाल से दिल्ली-मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत, अब रोज मिलेंगी 6 फ्लाइट

राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक हब विकसित किया जा रहा है। पीपलनेर-बड़झिरी, बगरोदा, अचारपुरा के बाद बैरागढ़ कलां में उद्योग के लिए जमीन तलाशी जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में उद्योग के लिए जमीन निकालने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। नव विकसित औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच के लिए 24 मीटर चौड़ाई के नए रास्तों के लिए भी जमीन निकालने का जिम्मा प्रशासन को दिया है। प्रशासन अब एक अलग डेडिकेटेड टीम बनाकर काम कर रहा है।