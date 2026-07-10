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बैंक एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती पर फैसला थोड़ी देर में, तय होगा दतिया उपचुनाव का भविष्य

Datia By Election 2026: थोड़ी देर में आ सकता है राजेंद्र भारती पर फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी नजर, एमपी कांग्रेस की रणनीति के लिए अहम होगा
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Sanjana Kumar

Jul 10, 2026

Datia By Election 2026 high court

rajendra bharti narottam mishra: नरोत्तम मिश्रा के सामने उतर पाएंगे कांग्रेस के राजेंद्र भारती? (photo: patrika.com

Datia By Election High Court: विधानसभा उपचुनाव के बीच दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद है। बैंक एफडी घोटाले में गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। यह निर्णय भारती के राजनीतिक भविष्य व दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस की रणनीति को लेकर अहम माना जा रहा है। बता दें, दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारती को 3 वर्ष की सजा सुनाई जिसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी।

पी. चिदंबरम ने रखा पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती का पक्ष रखा। कहा, मामला आपराधिक नहीं, सिविल प्रकृति का है। बैंक स्वयं पहले इसको सिविल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था। कहा, समझौते की राशि अब तक नहीं मिली और संबंधित एफडी अब भी बैंक में सुरक्षित है।

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Updated on:

10 Jul 2026 09:29 am

Published on:

10 Jul 2026 09:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / बैंक एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती पर फैसला थोड़ी देर में, तय होगा दतिया उपचुनाव का भविष्य

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