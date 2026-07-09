9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

दतिया में नरोत्तम मिश्रा के अलावा भाजपा के एक और नेता ने ठोकी टिकट की दावेदारी

BJP Ticket Contenders Datia By Election: भाजपा में दतिया उपचुनाव को लेकर टिकट की दौड़ तेज, पूर्व BJYM जिला अध्यक्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर मांगा टिकट।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Jul 09, 2026

DATIA

bjp ticket contenders narottam mishra mukesh mudotiya, नरोत्तम मिश्रा व मुकेश मुुड़ोतिया (SOURCE-PATRIKA)

Datia By Election BJP Ticket Contenders: मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट को लेकर दौड़ तेज होती नजर आ रही है। वैसे तो इस सीट पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है लेकिन अब पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुकेश मुड़ोतिया ने भी टिकट की दावेदारी पेश की है। वर्ष 2008 के बाद ये पहली बार है जब दतिया में किसी नेता ने इस तरह से खुलकर चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी की है।

BJYM पूर्व जिलाध्यक्ष ने की टिकट की दावेदारी

पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश मुड़ोतिया ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजकर टिकट की दावेदारी पेश की है। मुकेश मुड़ोतिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट के दावेदारी करते हुए पत्र भेजे हैं। इतना ही नहीं पत्र में मुकेश मुड़ोतिया ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी उठाया है और मांग की है कि किसी बाहरी प्रत्याशी की जगह स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता को पार्टी को मौका देना चाहिए। इसके साथ ही मुड़ोतिया ने पत्र में अपने चार दशक के संगठनात्मक अनुभव और भाजयुमो जिलाध्यक्ष रहते हुए निभाई गई जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया है।

नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार

दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा भाजपा पार्टी से सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन पत्र खरीदकर अपने स्तर पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश मुड़ोतिया की ओर से टिकट की दावेदारी करने को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने पत्रिका से बात करते हुए बताया कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व का होगा। पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकजुट होकर उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे।

उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका

इधर गुरुवार को दतिया उपचुनाव से पहले मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के समक्ष भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर राकेश सिंह यादव ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हेमंत खंडेलवाल ने राकेश सिंह को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस के महासचिव रह चुके राकेश सिंह यादव ने पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले सप्ताह उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो गुरुवार को सही साबित हुईं।

सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा ‘नजदीक’, 35 पेज का समझौता कोर्ट में पेश

ये भी पढ़ें
Scindia Royal Family

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 09:23 pm

Published on:

09 Jul 2026 09:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / दतिया में नरोत्तम मिश्रा के अलावा भाजपा के एक और नेता ने ठोकी टिकट की दावेदारी

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Datia By-Election: दतिया उपचुनाव पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

rajendra bharti
दतिया

दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी तय! कांग्रेस भी आज कर सकती है ऐलान

Datia Bypoll 2026
दतिया

दतिया उपचुनाव 2026: पूर्व गृहमंत्री फिर सक्रिय, कांग्रेस किस पर लगाएगी दांव?

datia bypoll 2026
दतिया

राजेंद्र भारती के बेटे या पत्नी को मिल सकती है टिकट, दतिया में कांग्रेस में दो और बड़े दावेदार

Datia दतिया में भारती परिवार को मिल सकती है टिकट
दतिया

दतिया के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान, कार्यकर्ताओं को दिए संकेत

Jitu Patwari major announcement regarding the Congress candidate from Datia
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.