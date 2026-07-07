दतिया उपचुनाव 2026: पूर्व गृहमंत्री फिर सक्रिय, कांग्रेस किस पर लगाएगी दांव?

भाजपा सरकार में गृहमंत्री रह चुके नरोत्तम मिश्रा के बारे में कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तीन बार लगातार जीतने वाले नरोत्तम को लोग भावी उम्मीदवार मान रहे है, नरोत्तम भी क्षेत्र में सक्रिय होकर जातिगत समिकरण साधने में जुटे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क में है। नरोत्तम मिश्रा 2008, 2013 और 2018 में लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इसके बाद 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से महज 7742 वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके पीछे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी मतदाताओं में नरोत्तम के खिलाफ नाराजगी की बातें सामने आई थीं। इसी के बाद से सख्त, बेबाक बयान देने वाले नरोत्तम अब सहज, सरल और अपने व्यवहार में बदलाव के भी संकेत दे रहे हैं। यही कारण है कि स्थानीय कार्यक्रमों में वे कहते हैं कि हम सुधारवादी हैं और सुधार करेंगे। हमारी कोई भी गलती है, हम सुधार करेंगे।