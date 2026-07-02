दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

बता दें कि, साल 2026 में ही 2 अप्रैल को इस सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी ठहराया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुना दी। हालांकि, कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी। इसी मामले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई थी। लेकिन नियमानुसार, अगर कोई विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता उसी समय से समाप्त हो जाती है।