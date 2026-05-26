‘सच में प्यार करते हो तो कलेक्टर के….’, प्रेमिका की अजीब शर्त, दहलीज पर बेहोश हुआ भूखा-प्यासा प्रेमी

Selfie with Collector Swapnil Wankhade: कहते हैं इश्क में इंसान सात समंदर पार कर जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले 26 वर्षीय राजकुमार गुप्ता के लिए यह सफर सात समंदर नहीं बल्कि दतिया कलेक्ट्रेट तक का था। वजह कोई सरकारी काम नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका को यह साबित करना था कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी…अगर सच में प्यार करते हो, तो दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के साथ फोटो खिंचवाकर दिखाओ, वरना ब्रेकअप! बस, इसी चुनौती को पूरा करने के लिए राजकुमार अपनी टैक्सी छोड़ सैकड़ों किलोमीटर दूर दतिया पहुंच गया।