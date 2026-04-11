गुस्से में कलेक्टर ने लगाया फोन तो दौड़े अफसर, किसानों का दर्द सुन अधिकारियों पर खूब भड़के

मामला शहर के कोलुआ रोड स्थित 9 नंबर गोदाम का है। जहां पर धुर्रा-महाना सोसायटी का चनामसूर का खरीदी केंद्र है। गुरुवार को सिर्फ दो-तीन ट्राली अनाज तौला गया गया था और शुक्रवार को भी दो-तीन ट्राली अनाज तौलने के बाद खरीदी केंद्र ने तौल बंद कर दी। इससे इंतजार में खड़े किसानों ने दोपहर में चक्काजाम कर दिया। कलेक्टर वहां से निकल रहे थे जो जाम में फंस गए तो मौके पर पहुंचकर किसानों से जानकारी ली। किसानों का आरोप था कि केंद्र पर महज एक कांटा चल रहा है। दिनभर में सिर्फ तीन ट्रालियां तौली गईं, जबकि बाहर दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी थी। कई किसानों का स्लॉट आज खत्म हो रहा था, लेकिन सोसायटी प्रबंधक ने तौल करने से हाथ खड़े कर दिए।