MP News- मुंडन करा नर्मदा में उतर गए नगरपरिषद अध्यक्ष, जीते जी खुद का कर दिया पिंडदान

Shadora Nagar Parishad - अक्सर विवादों में रहने वाली नगर परिषद शाढ़ौरा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। यहां के नगर परिषद अध्यक्ष अशोक माहौर ने जीते जी नर्मदा नदी में स्वयं का तर्पण किया। वे ओंकारेश्वर पहुंचे और मुंडन कराकर नर्मदा में खुद का पिंडदान किया। इससे जिले भर में सियासी हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष ने विकास कार्य न किए जाने के विरोध में यह काम किया। इधर नागरिकों और कुछ पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद अध्यक्ष अशोक माहौर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए धार्मिक कृत्यों का सहारा ले रहे है। अध्यक्ष अपने कथित काले कारनामों की जांच से ध्यान भटकाने के लिए खुद का पिंडदान करने और धार्मिक परिक्रमा करने जैसे धार्मिक स्वांग कर रहे हैं।