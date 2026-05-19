शराब कारोबार पर भिड़े एमपी के दो मंत्री, सवाल उठाने के बाद ‘भूमिगत’ हुईं मंत्री संपतिया

मध्यप्रदेश में विवादों से घिरे मंत्रियों की सूची लंबी होती जा रही है। अब राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री ही आमने सामने हो गए हैं। नया विवाद प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और नागर सिंह चौहान के बीच सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मंत्री संपतिया ने संगठन के सामने वन-टू-वन बैठक में मंत्री नागर सिंह के शराब कारोबार पर खुलेआम सवाल खड़े किए। उन्होंने सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से साफ कह दिया कि नागर का शराब का कारोबार है, इसलिए समन्वय का सवाल ही नहीं उठता। इससे मंत्री नागर सिंह चौहान गुस्सा उठे हैं। इधर सवाल उठाने के बाद मंत्री संपतिया उइके को भी जवाब नहीं सूझ रहा। ऐसे में भूमिगत हो गई हैं।