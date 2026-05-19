मास्टरस्ट्रोक या इनसाइडर ट्रेडिंग? एक दिन, एक जगह, एक ही रजिस्ट्री और देश के 50 बड़े अफसर!

Bhopal Bypass Ias IPS Land Controversy: भोपाल में प्रस्तावित 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बायपास प्रोजेक्ट ने अब सिर्फ विकास की नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर नौकरशाही की नैतिकता पर सवाल उठा दिए हैं। यह कोई सामान्य जमीनी विवाद नहीं बल्कि, देशभर के 50 IAS और IPS अफसरों पर इन्फॉर्मेशन एडवांटेज का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब मामले में सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष और रिटायर्ड IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास की सीएम मोहन यादव से की गई शिकायत के बाद इस पूरे मामले ने 'रियल एस्टेट इनसाइडर ट्रेडिंग' और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' की एक नई बहस छेड़ दी है। पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट…